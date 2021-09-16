牛车水大厦重开 营业摊位大减

（早报讯）出现感染群的牛车水大厦今天（9月16日）重开，熟食中心和湿巴刹只有稀疏几个摊位营业，虽然仍有常客，但人流预计要一个月后才能逐渐恢复。

牛车水大厦商联会副主席邱建达（43岁）受询时说，售卖蔬菜和生鲜的摊位最多人确诊，因此今天都没有开业。在巴刹经营酿豆腐摊位的他打算下星期二开店，但他会先观察人潮和开档人数，再做判断。

“现在我也没有办法订货，现有的货如果坏了也得丢掉，这样的话已经损失至少500元。”

邱建达估计要等至少一个月后，巴刹的生意才会慢慢恢复。

牛车水大厦从本月12日下午3时关闭至昨天，工作人员的聚合酶链式反应（PCR）检测必须呈阴性，今天才可回返工作岗位。

卫生部的文告显示，截至昨天中午12时，该大厦的感染群累计197人，包括154名摊贩和助手，以及七名清洁工和安全距离大使。

记者走访时发现，共有200个档口的湿巴刹，早上10时左右只有约10个摊位营业，其中四个售卖水果。

经营水果摊位约30年的苏丽强（51岁）说，在关闭期间，为了避免浪费食物，他把熟了的水果分发给附近有需要的长者。

他今天到摊位时仍发现近20%的水果已经变质了，需要丢弃。客流量从星期天就开始减少，但苏丽强也向大厦以外的店家供货，因此不会减少进货量。

摊位仅挂有两串香蕉的陈姓水果摊主（66岁）则选择减少进货量，尤其是容易坏的水果，包括香蕉和葡萄。“当我得知附近的摊位有人确诊时，我心里就有数了。”

对生意没抱太大期望的干粮铺摊主谢丽蓉（65岁）也认为生意应该需要一至两个星期才会好转，但能赚一点是一点。

尽管出现感染群，仍有忠实顾客选择到牛车水大厦的湿巴刹采购。

光顾这里30多年的张以守（73岁，退休人士）说，这座湿巴刹价格低，选择也应有尽有，就算家人不希望他来采购食材，他还是决定过来买鱼。

他说：“我已经打了疫苗，相信只要做好防疫措施，就不会有太大的危险。”