（早报讯）职总恒习推出首个农业科技培训中心，为学员提供农业科技行业的必要技能，并协助他们在该领域获得就业与创业机会。

职总恒习也与培训机构Netatech合作设计了“新心相连”培训计划（SGUS）数码农业科技操作经理（Digital Agritech Operations Manager）课程，以培养新一代“绿领”劳动力。

占地超过3200平方英尺的农业科技实验室@贲耐（Agritech Lab @ Benoi）传授与农业科技行业相关的技术与知识，以满足不断增长的劳动力需求，并协助政府实现长期的粮食安全计划。这包括城市农耕和农场技术、质量标准和食品安全、商业规划、销售和营销策略，以及电子商务等技术与知识。

全国职工总会秘书长黄志明今早受邀为培训中心主持开幕仪式。他在致辞时说，作为一个负责任的社会企业，职总恒习希望帮助业者推动我国的“30·30愿景”，也就是到了2030年，本地出产的农产品预计将占国人营养需求的三成。

职总恒习希望打造一个以工人为中心的生态系统。黄志明说：“在完成课程后，获得证书并非最后一步。更有意义的是让学员找到工作，若学员有创业热忱，我也很高兴有一个体系能帮助他们达成目标。”

课程的首批学员共有119名，他们可在农业科技行业获得就业机会，例如成为农业经济学家、农业工程师、农业销售、业务经理、农场经理、质量控制和食品检验员等。

职总恒习主席黄庆生受访时说，课程一推出便获得热烈反响，共吸引超过500人报名，下一批课程有60个名额，也有超过200人报名。

职总恒习计划在2022年前招收180名学员，教授他们相关技能和知识，以在农业科技领域开展职业生涯。