父乱抽烟被开罚单 儿撕碎怒骂执法员

父亲在医疗中心外乱抽烟被逮，“孝子”想帮父亲，对着环境局执法人员连骂12分钟，一听父亲说不想缴罚款，他更立马抢过“三万”，在执法人员的面前撕碎。

父子这么一闹，结果连儿子也被牵连。这名“孝子”阿兹曼（37岁）事后遭逮捕，被控一项侮辱公务员的罪名。除此之外，他在另一起事件中也因将姐姐打伤，得面对一项蓄意伤人的罪名。

他昨天承认这两项罪名后，被判坐牢一周及10天。

根据案情，父子俩在2019年4月10日来到乌节路，父亲于晚上7时10分左右在乌节路百利宫医疗中心外抽烟时，两名环境局人员突然上前要个人资料，以便开罚单。

父亲求情被拒，掉头就走，两人只好一路尾随。被告这时开货车经过，停车问明情况后，开始对环境局人员爆粗口，声称自己就算警察当前也不怕。

两人不理会被告，继续跟被告的父亲要个人资料。当其中一人问父亲他是什么种族时，父亲回说“华人”，被告接着插嘴说：“你是有多蠢啊？你看我父亲是什么肤色还明知故问？”

被告跟着破口大骂，两名执法人员填好罚单交给被告父亲后，父亲表示不会缴罚单。被告听后抢过罚单撕碎，再骂一轮后拉着父亲上货车离开。

主控官指出，历时12分钟的过程都被执法人员的随身摄录器拍下。由于被告前科累累，对执法人员十分恶劣，必须严惩以儆效尤。