情侣远足误闯军训区 惊动警方到场

情侣误闯武装部队的新邦军训区，结果惊动警方到场。义顺北邻里警局提醒公众，享受大自然之际，注意避开禁区，以免无意之中触犯法律。

义顺北邻里警局面簿贴文日前分享一则贴文，指当局接获报案，义顺8道一带的保护区内出现可疑人物。

警员立即展开行动，到现场了解情况，发现确实有人闯入禁区。调查发现，闯入禁区的原来一对情侣，两人是在远足之际，不慎走入了禁区内。两人原本还在享受着清新的空气和大自然风光，殊不知其实已经踏入禁区。

贴文写道：“或许大部分人都没有犯罪意图，但我们还是得提醒大自然爱好者，义顺8道位于义顺1道和7道之间的路段是禁区，周围有多个告示显示公众不该入内。”

那一带正是武装部队的新邦（Simpang）军训区，因此该区域对公众是不开放的。

义顺北邻里警局面簿贴文中提醒公众，切勿越过这些警告告示，进入森林去采摘榴梿、红毛丹，或是到海边捕鱼。

根据往年报道，义顺8道工业区附近一整条路下来有大约60棵榴梿树零星分布。禁区里有不少果树，其中包括不少榴梿树，每到榴梿飘香的季节，总会有公众明知故犯，跑进树林里捡榴梿或采摘水果。

警方提醒，擅闯禁区是触犯法律的行为，公众务必遵守。