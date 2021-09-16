截至8月底 本地一共出现593起涉及疫苗的严重不良反应

（早报讯）截至8月31日，卫生科学局共接获1万1737起辉瑞／复必泰或莫德纳疫苗的疑似不良反应报告，其中498起为严重不良反应。

至于科兴疫苗，本地在注射了16万8439剂疫苗后，共累计90起不良反应报告，当中五起为严重不良反应。

卫生科学局今天（9月16日）发布第五份疫苗安全监测报告，从开始接种至今年8月31日，新加坡施打了超过871万剂辉瑞／复必泰或莫德纳疫苗，超过451万人接种至少一剂，约420万人完成两剂。

疑似不良反应报告占接种疫苗数量的0.13％，严重不良反应则占0.006%。

出现不良反应的人当中，女性占约67%，有80%则是年龄低于60岁的人，这是因为年轻人免疫反应比较活跃，可能出现更多不良反应。

本地最常见的不良反应依次为红疹、荨麻疹、血管性水肿、晕眩、呼吸短促和胸口不适。不适通常几天内缓解，与国际情况差不多。

严重不良反应通报则有498个，病患大多已康复或正在康复，最常见的严重过敏性反应（anaphylaxis）有72起，每10万剂有0.87起。

其他的严重不良反应包括严重过敏、加剧哮喘症状、呼吸困难、心律过快、血压降低、胸口不适和心包炎以及心肌炎。

卫生科学局也接获65起心包炎以及心肌炎通报，43起是在接种第二剂疫苗后发生。有40起涉及30岁以下接种者，当中36起为男性。

有12名病患是在接种一周才发病，冠病疫苗专家团因此建议人们在接种后的两周内应该避免激烈运动，在感到不适时应立即求医。

12岁至18岁之间的年轻人中有出现491起不良反应通报，占青少年接种疫苗数量的0.08％。

五起与科兴疫苗有关的严重不良反应则包括严重过敏性反应（anaphylaxis）、贝尔氏麻痹症（Bell's Palsy）以及晕眩和耳鸣。