云顶新加坡股价一度挫跌逾7％

（早报讯）云顶新加坡（Genting ingapore）今天（9月16日星期四）股价一度大跌7.19％，这是去年3月阻断措施以来盘间最大跌幅。

云顶新加坡目前股价跌幅已收窄至4.58％，报0.73元，交易量超过8900万股，是9个月来最高。

新加坡凯基证券（KGI）产品与研究部主任黄感恩受访时说：“我不确定云顶新加坡是否会跟随滨海湾金沙（Marina Bay Sands）的举措。我认为这（云顶新加坡股价的挫跌）只是受香港博弈股持续被抛压波及。”

澳门博弈股如金沙中国（Sands China）和银河娱乐集团（Galaxy Entertainment）昨日分别暴跌32.51％和20.02％，今天再跌7.96％和0.13％，收报15.50港元和39.10港元。

《商业时报》今天报道引述滨海湾金沙在美国呈报的信息，指滨海湾金沙提交45亿元扩充计划细节的期限，已获得延后至2022年3月。扩充计划的一些估计成本和建筑工程计划的信息，原本应在今年6月30日提交。

据该报道，滨海湾金沙在9月7日致函银行，内容提到期限延后的细节。滨海湾金沙正在为其86亿7000万元贷款设施协议，寻求宽限一年至2022年底豁免遵循有关财务条款。