（早报讯）美国隔夜股起落参半，股市标普500指数小幅收低。

道琼斯工业指数滑落0.18%，报3万4751.32点；标普500指数收跌0.16%，报4473.75点；纳斯达克指数收高13%，报1万5181.92点。

新加坡海峡时报指数周四闭市报3064.54点。整体股市交易量17亿6000万股，交易总值10亿4000万元。上升股237只，下跌股233只。

今天可关注的股票：

1.银丰金融（MoneyMax）以四配一的形式，向股东派发最多8845万股红股（bonus shares）。这批红股相等于公司现有发行股本的25%，以及扩大股本后的20%。

公司表示，发行红股是为了扩大发行股本以反映公司业务的增长和扩充，同时也是为了感谢股东的支持。

2.目前停牌的Swiber控股发表文告说，司法管理人向高等法院申请发行新子公司的新股。法院发出指示，债权人必须最迟在10月7日提呈宣誓书，并在11月8日进行聆讯。

3.承兴大健康（Camsing Healthcare）的两名独立非执行董事陈洁邦（音译，Tan Chade Phang）和许文桥（音译，Koh Boon Chiao）辞职。

两人指公司没有为独立非执行董事提供及时的每月财务信息，公司管理层声称这是因为财务部门人手短缺。公司回应说，已提供今年6月的资料和直到今年底的现金流预测。

4.新加坡航空公司（SIA）披露，去年通过发行附加股筹集的88亿元已经用尽，其中最后一笔的6亿元资金已用来支付今年7月1日至9月1日的飞机和飞机相关款项。