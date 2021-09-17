政府和淡马锡成立15亿元基金 支持高增长企业在我国上市集资

（早报讯）我国政府和淡马锡控股将成立共同投资基金，鼓励高增长企业在我国股市集资上市，首期资金15亿元。

这是今天（9月17日）宣布推出的四项计划之一，这些计划除了支持高增长企业在新加坡股市集资，也加强新加坡作为融资中心的吸引力。

这四项计划分别由新加坡交易所、淡马锡控股、经济发展局投资公司（EDBI）以及新加坡金融管理局推出。

规模最大的是由政府和淡马锡一同成立的共同投资基金Anchor Fund@65。此基金将支持前景良好的高增长企业和市场领先者，在新加坡股市通过一级、二级或两地上市（dual listing）的方式集资。

Anchor Fund@65也提供上市前融资，协助目标企业发展与增长，并支持他们最终公开上市。

贸工部长颜金勇今天在新交所开始交易前的演讲中，宣布了这四项计划。

颜金勇指出，随着我国有更多起步公司和企业快速增长且发展日益成熟，本地市场必须确保这些企业能够继续获得一系列的融资选项，以支持他们的扩张计划。

颜金勇也说，在早期投资方面，我国已有相当完善的生态系统。今年上半年，在新加坡的科技起步公司向风险资本和私募股权公司共募集了53亿元。政府也有几个共同投资基金，例如新加坡企业发展局旗下的投资公司SEEDS Capital和EDBI，为私人领域投资提供资金。

“但我们一再听到，新加坡可以做得更好的一个方面是使我们的股市更有利于创新增长公司。随着我们有更多初创企业发展为区域和国际企业，拥有一个活跃的股票市场变得更加重要。”

颜金勇表示，这四项计划并非灵丹妙药，但相信能为本地股市注入活力。“归根结底，我们这样做不是为了拥有高估值或市值。它是为了给新加坡和整个区域最有前景的起步公司和企业家提供另一个增长引擎，并让他们在全球的机会浪潮中，选择在新加坡扎根。”

除了政府与淡马锡联合成立的共同投资基金，EDBI打算成立一个新的基金，投资那些距离公开上市还有两轮或更多轮融资的企业。通过这个基金，EDBI将与企业合作，发展它们在新加坡的业务，并为最终在新加坡公开上市而努力。

此基金的最初规模为最多5亿元。EDBI向来仅投资那些处于增长阶段的企业，新成立的基金将与Anchor Fund@65相辅相成，为不同发展阶段的未上市公司提供完整的融资渠道。

另外，金管局扩大2019年推出的新加坡资本市场津贴（Grant for Equity Market Singapore，简称GEMS），增加为来新上市的公司提供津贴，即日起生效。市值较大的公司可获得70％的共同出资，最高为200万元，较小的公司同样可获得70％共同出资，最高为100万元。

GEMS提供的津贴包括最近获新交所开放允许上市的特殊目的收购公司（SPAC）。

新交所则将为高增长企业提供量身打造的资本市场解决方案，包括从私人市场集资到流动性建设和全球投资者拓展。