符合条件者下周三起获得第二轮租金援助

（早报讯）超过3万5800名租户和买下店面自己营业的商家或机构将提早约一个月，从下周三（9月22日）起获得政府发放的半个月租金援助。此次发放的是第二轮租金援助，总额超过两亿元。

财政部与国内税务局今天发布联合文告指出，财政部长黄循财于7月23日宣布将在租金援助计划（Rental Support Scheme）下发放第二轮援助，协助商家在7月22日至8月18日的高警戒解封第二阶段期间，应付租金成本。

提前发放是为了确保商家能尽快收到援助，应对现金周转方面的需求。

年收入在一亿元以内，并且租用或使用名下特定商业房地产营业的中小企业和符合条件的非盈利机构将能获得租金援助。减免金额是按7月22日至8月18日的租金计算。

和8月6日发放的第一轮租金援助一样，这轮援助款项会直接发放给租户，不会透过业主，让租户能更及时地获得援助。

财政部长黄循财指出，当局今年在租金援助计划下已发放了超过四亿元给中小企业，还有买下店面自己营业的商家或机构。

他说：“虽然前方的路可能会有挑战，但我们就继续团结一致，保持韧性，携手向前行。”

符合条件者将接获当局的邮件通知。他们也可从下周三起上myTax平台查询当局发出的信函。