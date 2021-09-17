获通知得做自助检测者 可从贩卖机领检测仪

（早报讯）从布口罩、纸口罩，到消毒搓手液甚至是合力追踪携手防疫器，现在，就连自助抗原快速检测仪（简称ART），也能从“贩卖机”里领。

记者发现，盛港西的组屋楼下，原本摆放口罩贩卖机的角落，昨天出现两台ART检测仪贩卖机。两台机器上张贴的文字显示，符合条件的人，可扫描身份证领取一盒三个检测仪。

根据上面提供的网站gowhere.gov.sg/art，从明天（9月18日）起，新加坡公民及长期准证持有者可领取这种检测仪。凡收到卫生部发出的手机简讯，被通知须要进行自助抗原快速检测者，可到这里领取。检测完毕后，须到 www.go.gov.sg/hrw-hra-art网站提交检测结果。

卫生部目前利用合力追踪和SafeEntry数据，向密切接触者发出两种健康警示——“健康风险警告”（Health Risk Warning，简称HRW）和“健康风险警戒”（Health Risk Alert，简称HRA）。

HRW是发给较有可能染病的人，他们曾近距离接触或长时间接近冠病病患，因此必须接受一系列检测与自我隔离。根据卫生部网站，收到HRW的人，法律要求他们做两次的聚合酶链式反应（PCR）检测，以及三次的ART检测。首次PCR检测是在收到通知后的48小时，第二次是在最后一次接触确诊病患后的第八天。间中，他们应在最后一次接触确诊病患后的第三天、第五天和第七天做ART检测，相信因此需要三个检测仪。

收到HRA短信通知者则包括过去14天内曾同时与冠病病患到过同个地点的人。他们的风险较低，无须进行强制检测，但卫生部鼓励他们尽快到区域检测中心或诊所做一次免费的拭子检测。他们也须要在最后一次去过确诊病患到过地点后的24小时、第三天和第五天做ART检测，因此也需要三个检测仪。