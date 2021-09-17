协助农场业者采用科技 农业食品业转型基金收到36份申请

（早报讯）冠病疫情影导致全球供应链受影响，凸显食品保障的重要性。为协助本地农场业者采用科技提高生产力的6000万元农业食品业转型基金，自今年4月推出以来，已收到36份申请。

永续发展与环境部长傅海燕今天（9月17日）早上在全球食品保障与可持续性线上峰会致辞时说，全球粮食供应将继续面临疾病爆发、城市化进程加速和气候变化等挑战带来的波动和风险，因此要确保粮食的可持续性，需要新的解决方案。

政府在今年4月推出为期五年的农业食品业转型基金（Agri- Food Cluster Transformation Fund，简称ACT），协助业者采用科技推动转型，提高生产能力，资源效率和应对气候变化的韧性，进而加强我国粮食的保障。符合资格的农场业者能获得基金多达600万元的共同资助，目前已有36家业者提出申请。

傅海燕说，在使用创新和科技来提升食品保障的同时，确保食物的安全性也是至关重要的。

新加坡食品局与南洋理工大学和新加坡科技研究局共同成立的“未来食品安全中心”（Future Ready Food Safety Hub，简称FRESH）将通过研发新检测技术，提高我国的食品检测能力，从而进一步推动新型食品的发展。

“在区域方面，新加坡也在和邻国紧密合作，以在新型食品、替代蛋白质等领域加强食品安全合作。我们也希望能在可持续水产养殖等方面合作，展开研发工作。”