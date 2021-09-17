新成立多样性医学研究院推进天然药物研究

（早报讯）东南亚有丰富的生物多样性，单在新加坡就可找到超过4000种植物和栽培品种。新设立的新保集团杜克—国大生物多样性医学研究院将利用自然生态系统及植物群等生物多样性推进生物、卫生及药物学。

新保集团杜克—国大生物多样性医学研究院（BD-MED）相信是本地首个混合生物多样性及医学的研究所，旨在通过研究本地与区域植物多样性，从它们的基因构成到营养及药用价值等，索取知识应用在医学和科学领域，助于了解、预防及对抗疾病，甚至增强环境与食物可持续性。

担任BD-MED院长的郑敏展教授说：“科学和医学的进步往往与我们生活的环境及生态系统有关，生物多样性医学研究将对社会有广泛影响。”

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰今早受邀主持第六届的新保集团杜克—国大科学研究大会的线上开幕仪式时，正式宣布新研究院的开设。翠菊基金也捐赠了500万元的支票，以支持新研究院的研究项目。

王瑞杰指出，冠病可说是现代医学面临的最大挑战之一，但也在世界各地推进可前所未有的科学合作。

“疫情的急性阶段最终会过去，但仍有多长期医疗挑战不会消失。随着冠病成为地方性流行病，我们应重新关注这些长期医疗问题。”

以许多国家面临的人口迅速老化，及慢性疾病负担逐渐增加为例，王瑞杰强调挑战在于“如何利用冠病催化出的科学创新与合作，去激发同样的献身精神来推动新领域及医学革命。”

郑敏展透露，研究院的实体实验室将位于明年建成的国家癌症中心内，BD- MED也将在新保集团旗下的四个医院内，设立占地共1万2000平方米的花园空前，以种植并研究不同区域植物。设立花园的部分资金来自新加坡生态基金。

通过与本地及区域的科学、创新及环境组织的合作，研究院将着重于三项研究项目，涵盖草药生物多样性与医疗、食物生物多样性与营养，和城市生物多样性与养生。

为了庆祝新研究院正式开幕，BD- MED研究团与新加坡科技研究局旗下的新加坡基因研究院科学家首次揭晓新加坡国花，“卓锦万代兰”（Vanda Miss Joaquim）的基因构成。

研究发现这个胡姬花品种有约3万3000个基因，其中的植物萃取物能减缓皮肤老化的生物活性物质。

郑敏展说：“我们很荣幸能绘制出新加坡国花的基因数据图谱。了解这朵花的基因构成能助其他胡姬花品种的培植工作，也助未来针对这朵花可如何促进健康保健的研究。”

今年的新保集团杜克—国大科学研究大会逾1800人上线参与。长达两天的虚拟大会将包括170名本地及海外座谈者，讨论的话题包括人工智能、基因、数码策略，和健康服务研究等，助医疗转型。