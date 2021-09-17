串谋失信1400万 两公司前董事经理被控

（早报讯）建利控股前董事经理被指与另一家公司前董事经理串谋合伙失信公司1400万元，两人今早被控上国家法院。

被告李汶德（54岁）案发时是挂牌公司建利控股（KLW Holdings，现称HS Optimus Holdings）的董事经理，也是Ambertree私人有限公司董事，他今早被控三项失信控状。

建利控股的商业伙伴Straitsworld Advisory前董事经理陈伟德（56岁）也被控两项失信控状。

根据控状，两人被指在2014年5月至6月，串谋失信建利控股的700万元和Ambertree的700万元，把钱转到陈伟德的公司。李汶德另外也把Ambertree的220万元转给对方。

除了失信，李汶德还另外面对九项控状，包括抵触证券与期货法令、公司法令、伪造文件和做假账。

他被指在2014年伪造一份“峇厘岛项目”的条款书（term sheet），并以此发出220万元给PT Atlas Sutera Jaya公司。

他也被指擅自把公司的195万元作为自己的贷款，且事后未通知新加坡交易所。

另外，他涉嫌串谋公司前财务总监吴冠静和财务经理吴宇鹏，让两人帮忙在三份财务报告中动手脚。

他也被指通过子公司建利资源（KLW Resources）收购越南Key Bay家具公司，但没有通知新加坡交易所，甚至在新交所网站发出误导性声明，包括少报220万元资产，半年后又多报1815万元，以稳定公司证券的市场价格。

两名被告目前各以15万元保释在外，案展10月14日过堂。（部分人名译音）