新建客工宿舍须遵守新标准 加强抗疫能力 改善居住情况

（早报讯）从明天（9月18日）起，所有新建客工宿舍都须遵守当局推出的新标准，以加强宿舍的抗疫能力和宜居性。

根据新标准，客工宿舍内的每个房间不能有超过12人居住，并且须附带厕所。每个厕所、洗脸盆和冲凉房最多只能有六人共用；每个客工平均在房内必须要有至少4.2平方米大的活动空间。

人力部、国家发展部和卫生部今天下午召开线上记者会，宣布所有新建客工宿舍，如客工专用宿舍、工厂改造宿舍、工地临时宿舍和临时居住许可宿舍（Temporary Occupation Licence Quarters）须遵守的新标准。

同时，政府也将在明年初开始兴建两个客工专用宿舍，并委派业者代为经营。这两个位于克兰芝与惹兰都康（Jalan Tukang）的新宿舍预计将在三年内完成，并将提供至少1万2500个床位。

人力部工作场所政策及策略司外籍劳工处长周愉甜在记者会上说，当局将从三方面着手降低病毒在宿舍内传播的风险，包括更清楚地划分宿舍空间、分隔共用设施、改善宿舍房间与厕所的通风，以及采用一些能改进客工宿舍宜居性的标准。

她也说，新标准能帮助他们更好地尽早发现和隔离感到不适的客工，降低病毒在房间与厕所内积累的可能性，和能更好地照顾到本地客工的福利，尤其是当另一个疫情暴发时。

人力部副常任秘书潘康源在回复记者询问时指出，现有的客工宿舍也将会有新标准，但当局在与业者和相关伙伴商讨如何帮助他们过渡到新标准，以及审查已建成的基础设施限制范围内可进行的改进工作，并会在适当的时候宣布现有宿舍应做出的调整。

他说：“计划是让现有的宿舍能采用新标准，但不会要业者马上改过来，并会以业者能应付和不影响床位供应市场的步伐来进行。鉴于目前本地建筑行业人力吃紧的大前提下，我们也必须探讨做出什么样的改善和如何去做才是适当的。”

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生指出，当局意识到新标准将导致成本上升，兴建与经营新客工宿舍将可能会更昂贵，但预防总是胜于治疗，尤其是当我们看到疾病暴发对客工、新加坡雇主和新加坡经济的潜在严重影响。

“因此，今天投资于这些措施将使我们在未来疫情中处于更强大的状态，并使我们免于在未来花费更多的钱来应对疫情。”