（早报讯）本地数据证实接种疫苗可减少冠病重症与死亡。已完成接种的80岁及以上年长病患的重症和死亡率，同未接种的50岁至59岁病患相似。

在已完成接种的80岁及以上病患中，每100人的重症与死亡率为1.79。相比之下，未接种疫苗的50岁至59岁病患的重症与死亡率则为1.94。

在各年龄层的确诊病患中，未接种的80岁以上年长者患冠病重症和死亡的风险最高，卫生部数据显示，今年5月1日至9月16日期间，他们的重症和死亡率达到15.24，比已完成接种的同龄人的1.79高出数倍。只接种一剂疫苗的同龄患者，重症和死亡率也降低至12.90。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授今午在记者会上指出，卫生部密切关注本地需要重症护理和病逝的冠病病患人数。数据显示，年龄、接种状态，以及是否有其他合并症将提高患上重症和死亡的概率。

麦锡威指出，未接种疫苗的50岁至59岁病患的重症和死亡率是1.94，而已接种疫苗的80岁以上年长者，重症或死亡率同与这相似。

本地未出现任何需要重症护理或死亡的30岁以下的冠病病患，30岁至39岁之间未接种病患的重症和死亡率为0.84，同年龄层已接种的病患中则没有人患上重症或死亡。

麦锡威说：“这显示接种疫苗提供明确的保护，因此接种疫苗是非常重要的。我们有强有力的证据显示，接种可以保护你避免感染重病或死亡。这不只是根据国际的数据，还包括我们国内的数据。”

他因此呼吁所有还未接种的公众都尽早接种。

卫生部也发现在年轻患者中，提高重症和死亡率的合并症（Comorbidities）包括糖尿病、心脏疾病和肥胖。孕妇也有更高风险会感染重病和需要重症护理。