9月23日起 我国放宽从印度尼西亚入境的边境管控

（早报讯）鉴于印度尼西亚的冠病疫情好转，我国将放宽从印度尼西亚入境的防疫条例。9月22日晚上11时59分起，从印尼入境者在抵达新加坡后，不必进行抗原快速抵境检测（ART），只须接受聚合酶链式反应（PCR）抵境检测。

根据卫生部今天（9月17日）发出的文告，从印尼入境者也须遵守第四类国家的边境措施，即在出发前的48小时接受PCR检测，抵境后再接受PCR检测，并在指定设施履行14天居家通知。在隔离的第三、七和11天自行进行ART检测，以及在隔离第14天接受PCR检测。

此前，卫生部从今年7月13日起收紧从印尼入境的条例，除了减少批准非新加坡公民及永久居民入境，过去21天曾到印尼者都不允许在新加坡过境。从9月23日起，过去21天到过印尼者也可获准在新加坡过境。

卫生部也对一些国家的风险分类进行调整。鉴于波兰和沙特阿拉伯的疫情改善，从9月22日晚上11时59分起，这两个国家的风险分类将从第三类别降至较低的第二类别。第二类别的名单还包括澳大利亚、文莱、加拿大、德国、新西兰和韩国。

第三类别的名单也扩大，纳入保加利亚、捷克、法国、拉脱维亚、葡萄牙和西班牙。这意味着，从这六个国家或地区入境的完成接种者，可申请在住所履行14天居家通知。未接种的入境者仍须在指定设施履行居家通知。