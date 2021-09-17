两家违例转型夜间娱乐场所 饮食执照永久吊销

（早报讯）因违反安全管理措施和疫苗接种差异化安全管理措施，15个餐饮场所被令关闭10至30天，另有18个违例的食肆和公众被罚款，两家转型的夜间娱乐场所的饮食执照也被永久吊销。

永续发展与环境部今天（9月17日）发文告说，自本月1日，政府机构检查了超过670个食肆和约510名公众，了解他们是否遵守按疫苗接种情况区分的安全管理措施。

位于彰德路的印度餐馆Ohms Garden因允许不符合堂食要求的顾客在食肆内用餐，被新加坡旅游局下令从上个星期四（9日）起，关闭30天至10月8日。

文告也提到，一名未接种的公众试图利用朋友“合力追踪”应用的接种记录进入圣淘沙的一间食肆，被餐馆职员发现。该名朋友的应用显示他已完成接种。职员立刻要求两人离开，并向圣淘沙发展局的安全距离人员通报事件。相关调查正在进行中。

位于丹戎巴葛路的On Dol、世界城的Awfully Chocolate＋Cafe、黄金坊的Beerthai和Ninja Eateries、布连拾街的I-BAR & BISTRO、如切路的Ky Anh Quan和Lap Vietnamese Restaurant、城市广场的Nagara Thai、远东商业中心的Nana Original Thai Food、宏茂桥城的职总富食客、Kinex商场的Penyet Town、东福坊的Sanook Kitchen、三巴旺购物中心的友记餐馆以及东海岸公园Marine Cove的My Briyani House因违反安全距离措施，包括没有确保每组食客维持在指定数量内、没有确保不同组的顾客保持至少一米安全距离，和允许顾客在场所内玩牌等，被令关闭10至20天。

南洛街的Beerlok、幸运商业中心的Bebek Goreng Pak Ndut、白沙浮商业城的Big Fish Small Fish、巴耶利峇广场的汉堡王、卫德路上段的Cheers Bro Bistro和The Peacock、乌节路中央城的春阳茶事和Tapas Club、黄金坊的Diandin Leluk、怡丰城的海底捞、裕廊坊的记得吃甜品、汤申大厦的Omoté、新加坡香格里拉酒店的香宫、摩士街的思味小串串、滨海广场的Sofra土耳其餐馆、太阳广场的争鲜、以及芽笼路的小厨娘鸡公煲和雅乐居东北火锅因违反安全管理措施被罚款1000元。违例行为包括在场所内播音乐和录像、允许在场所内唱歌、没有确保职员戴口罩、没有确保职员实行接触追踪，和没有确保顾客座位之间保持至少一米安全距离等。

36名公众也因触犯安全管理措施被罚款。

另外，位于合乐路的Carlsberg Sport Bar是个转型夜间场所，并取得有条件许可证在本月3日恢复营业。不过，它却允许陪酒活动，没有把职员和顾客之间的肢体交流降至最低，也没有确保闭路电视时刻运作，分别被新加坡食品局和贸工部永久吊销饮食执照和有条件许可证。

另一间转型夜间场所Club Royal还没获准重开，却被发现恢复营业，让顾客堂食。食品局已永久吊销食肆的饮食执照。

文告提到，政府机构将加强对转型夜间场所的稽查，确保它们严格遵守条例，并会对违例者采取执法行动，包括提控和吊销饮食、公共娱乐和售酒执照。

永续部说，鉴于近期冠病病例增加，政府吁请公众减少社交活动，但永续部却发现更多人到访商场、超市、公园、餐饮场所、巴刹和小贩中心，也聚集在户外场所。永续部提醒餐饮业者和访客，严格遵守安全管理措施是保障大众安全的关键。

有关当局会对违反安全管理措施和安全距离措施，及没有戴好口罩的公众采取严厉的执法行动。