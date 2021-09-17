达阔水技术仍未决定投资高邑污水处理项目

（早报讯）达阔水技术（Darco Water Technologies）今天（9月17日）闭市后透露，董事会仍在等待并预期最迟本月底公司前非执行副主席王志将提供有关高邑污水处理项目的更多资料，以便展开法律、技术和经济方面的尽职调查，以决定是否收购高邑污水处理项目。董事会还没做出是否投资高邑项目的决定。

达阔水技术日前收到新交所监管公司（SGX Regco）指示，最迟必须在今天透露高邑污水处理项目的股权结构、有关水处理资产的详情、收购高邑污水处理项目的期限展延的有关事实和情况、Binnies公司的看法和建议、公司要求的更多有关高邑项目的重要资料的详情、以及董事会对投资高邑项目的评估等。

收购高邑污水处理项目的期限，目前已展延至2022年3月。

该公司表示，根据王志的陈述和公司的中国律师独立搜索公开资料，王志目前拥有高邑污水处理项目90％股权。公司在收购王志用以掌控高邑的一家公司后，王志将重组高邑，使到公司最终拥有高邑100％股权。

达阔透露，协议中的水处理资产意指高邑污水处理项目，协议要求该资产的项目内部回报率不低于12％，价值不低于8000万人民币。公司将以6000万人民币向王志买下高邑项目100％股权，首期定金是600万人民币。

它指出，公司前总裁傅国宏（译音，Poh Kok Hong）首先认为，公司的财务状况无法支持公司同时进行越南项目以及投资高邑项目，因此建议公司延后收购高邑项目。董事会考虑公司的财务情况后，同意应该先确保收购资金，才进行对高邑的技术尽职调查。因此，前总裁与王志达致延期协议。

Binnies公司进行的尽职调查分五个阶段，至今完成第一阶段调查，其初步检讨似乎显示以6000万人民币的价值，高邑项目较不可能取得12％的内部回报率。要达到此回报率，需要较好的条件，例如较高的污水处理收费率、较高的处理量等。但目前有关条件无一达标，因此Binnies并不建议进一步进行其余阶段的尽职调查工作。

董事会要求王志提供的一些重要文件资料，包括当局证件显示高邑厂获准商业运营、高邑项目过去12个月每月收入资料、执照期内的财务预测、公司的顾问可探访高邑厂的日期等。

董事会在满意所获得的资料后，将展开法律和进一步的技术与经济尽职调查。如果符合公司的投资要求，董事会预期将可能对高邑项目作出投资。如果没有获得资料或者资料不能让人满意或者尽职调查结果不能让公司满意，或者高邑项目不符合公司的投资要求，董事会可能拒绝投资这个资产。