片商Spackman娱乐：人们越来越习惯上网看戏

（早报讯）以约2000万元卖掉旗下一家韩国制片厂的Spackman娱乐集团，在对新交所（SGX）询问的答复中表示，董事会认为Zip Korea只是集团其中一家制片公司，而Zip Korea的营收主要来自“理论上的销售”。

它说：“随着消费者日益习惯上网看影片和安全距离措施，影片和电视剧行业料将演变至通过OTT平台（过顶服务）分销，以满足消费者的需求。市场日益流行在家通过OTT平台舒适的观看影片和电视剧，相对于到电影院去。这个市场趋势的改变，已导致电影院业务下降。”

它还指出，Zip Korea那1980万新元的售价，远高于Spackman娱乐集团目前的760万元市值。这是买卖双方你情我愿达成的价格，并且有估值报告支持。

Spackman娱乐集团今天（17日星期五）闭市后透露了对新交所询问的答复。

Spackman娱乐集团于本周二（14日）晚上透露，它将以180亿韩元（1980万新元）把Zip Cinema公司100％股权卖给韩国Kakao Entertainment公司。这是一项显著的脱售，需要召开股东大会寻求Spackman娱乐集团股东的批准。

新交所指出，该集团在年报中曾表示韩国制片厂Zip Korea制作的影片取得成功的票房纪录，即便在大流行期间也有成功的商业成绩。而且，Zip Korea贡献了集团2020财年的一半营收。因此，它想知道董事会是基于什么考量和理由，建议这项脱售，这如何符合公司和股东的最佳利益。

Spackman娱乐集团答复时还指出，这项建议的脱售将为集团提供机会，通过增加集团在内容开发方面的投资能力以及与受欢迎的OTT平台建立伙伴关系，扩大集团OTT业务的内容制作。这为集团扩大其OTT业务的内容制作，创造了更多机会。

它也表示，集团将继续通过旗下几家公司制作影片和电视剧。除了韩国影片，集团也将联合制作美国影片，并且将为OTT业务制作内容。

Spackman娱乐集团今天股价持平于0.5分。