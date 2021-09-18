小一至小五学生9月27日至10月6日居家学习

（早报讯）小学离校考试即将举行，教育部制定额外防疫措施，规定小一至小五学生本月27日至10月6日全面实施居家学习。

教育部今天（9月18日）上午发文告说，鉴于近来社区病例激增，当局将为小学和特需学校采取额外防疫措施，以更好地保护还无法接种冠病疫苗的孩童。

今年的小学离校考试（PSLE）从9月30日至10月6日举行。和去年一样，小六学生在考试前，从9月25日至29日将在家备考，以减少病毒通过校园传播的风险，以及考前接到隔离令或放缺席假的考生人数。

教育部也鼓励小学生在回返校园前在家自行做抗原快速检测（ART）。小六学生应在9月27日或28日检测，小一至小五学生则应在10月4日或5日检测。这将提供足够的时间间隔，如有必要，让学生进一步接受聚合酶链式反应（PCR）检测。

居家学习期间，小学和特需学校将继续为需要额外帮助的学生提供帮助。教育部幼儿园、幼儿园托管服务（KCare）和学生托管中心将如常运作。家长若无法在家办公或做出其他托管安排，可向孩子的学校寻求协助。

教育部长陈振声今早也在面簿贴文说：“学生们在极具挑战的情况下应付全国考试，让我们尽自己的一份力帮助他们，也保护学校群体。教育部会继续密切关注冠病疫情，在必要时实施额外措施，确保校园安全。”