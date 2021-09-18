女性发展对话会反馈：女性在职场应有更公平机会 更有可能因看护责任离职

（早报讯）根据女性发展系列对话的反馈，超过三分之一公众认为女性在职场应有公平机会。调查也反映，双薪家庭的女性承担更大的看护与家庭责任，更有可能因看护需要离职。

共同领导女性相关课题检讨工作的教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲今天总结对话会所收集的反馈。

一项针对2000人所做的调查显示，超过四分之一的新加坡居民觉得男性在薪资、工作机会与升职机会上占有优势。女性发展系列对话会的反馈也反映这一点。

她指出，160场对话会所收集的反馈中约37％反映，女性在职场应有公平机会，希望解决职场歧视的问题，特别是在招聘与升职机会方面。此外，他们也期待有更多的支援，让女性留在职场或重回职场，以及在领导职位中有更多的女性代表。

调查也显示，双薪家庭的女性承担家务与看护责任的概率是男性的五倍，而女性因看护需要离职的概率也是男性的近四倍。

对话会的反馈也有约21％建议给看护者更大的支援，包括为看护者提供更多的资助与资源。

约16％也反映，应加强对女性的保障与尊重。提出的建议包括改进对暴力与性相关案件受害者的支援、提高公众对性骚扰、家暴与职场骚扰等的意识。

最后，孙雪玲也强调，社会各阶层需要改变思维，应对男女角色的既定观念。约两成的反馈突出整体社会策略的重要。

政府自去年9月发起“新加坡女性发展对话会”，所收集的反馈将整理成白皮书，将在明年初提呈国会讨论。

领导检讨工作的包括贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲，以及卫生部兼通讯及新闻部政务次长拉哈尤。