李总理：在职场上受歧视的妇女将获保护

（早报讯）在职场上被歧视或面对不公平对待的妇女未来将获得更好的保护，除了立法以外，政府也希望能确认职业妇女实际上遇到的一些困难，找出解决方案好让她们和雇主较易磨合彼此的需求。

长达一年的新加坡女性发展对话会来到尾声，今早（9月18日）举行线上闭幕式。李显龙总理在发表主旨演讲时提到，政府接下来会通过职场机会、支持看护者，以及保护妇女的人身安全这三大方面，协助女性在社会上获得平等对待。

李总理上个月在国庆群众大会上宣布，将为劳资政公平雇佣守则立法。他认为，这么做已能让女性雇员在更公平环境中与男性雇员竞争，但除此之外，也希望可以协助职业妇女解决她们面对的一些实际问题，像是托儿安排。

他说，雇主也须尽一份力，包括让妇女在有小孩后较易回返职场，及提供更灵活的工作安排。

自去年10月起，政府与新加坡妇女组织理事会、人协妇女执委理事会等民间组织合作，举办了160场女性发展对话，5700多人参与讨论。对话会上收集的反馈将整理成白皮书，并在明年初提呈给国会。

无偿看护是其中一个备受关注的课题，本地的非正式看护者中约六成是女性，男性占四成。

就此，李总理说：“无论男女，看护者都应该享有更多支持，一个直接的方式是增加经济援助。虽说多少钱都不足以弥补他们的付出，但是我们知道，若能得到一些额外的帮助，许多看护者会心存感激。”

卫生部于2019年推出居家看护津贴，低收入看护者每月可申请200元津贴来抵消看护费用，至今有3万4000人受益。

总理透露，卫生部正在研究如何改进这项计划，以便为特定群体提供更多援助，以及探讨给予看护者不同喘息看护（respite care）的选项。

在保护女性方面，家庭暴力工作小组将在近期内公布检讨报告。总理提到，报告中涵盖的一些建议包括为家暴受害者提供即时的援助、避免暴行一再发生，以及提高人们的意识，通过一些蛛丝马迹尽早发现家暴案例。

今天有约180人参与了线上闭幕式，包括参与这次对话会的公众、组织和企业代表等。