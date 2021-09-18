李总理：在职场上受歧视的妇女将获保护

文 /
魏瑜嶙

发布 / 2021年9月18日 12:15 PM

更新 / 2021年9月18日 2:49 PM

李显龙总理在今早举行的新加坡女性发展对话会线上闭幕式发表主旨演讲。（通讯及新闻部提供）
李显龙总理在今早举行的新加坡女性发展对话会线上闭幕式发表主旨演讲。（通讯及新闻部提供）

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（早报讯）在职场上被歧视或面对不公平对待的妇女未来将获得更好的保护，除了立法以外，政府也希望能确认职业妇女实际上遇到的一些困难，找出解决方案好让她们和雇主较易磨合彼此的需求。

长达一年的新加坡女性发展对话会来到尾声，今早（9月18日）举行线上闭幕式。李显龙总理在发表主旨演讲时提到，政府接下来会通过职场机会、支持看护者，以及保护妇女的人身安全这三大方面，协助女性在社会上获得平等对待。

李总理上个月在国庆群众大会上宣布，将为劳资政公平雇佣守则立法。他认为，这么做已能让女性雇员在更公平环境中与男性雇员竞争，但除此之外，也希望可以协助职业妇女解决她们面对的一些实际问题，像是托儿安排。

他说，雇主也须尽一份力，包括让妇女在有小孩后较易回返职场，及提供更灵活的工作安排。

自去年10月起，政府与新加坡妇女组织理事会、人协妇女执委理事会等民间组织合作，举办了160场女性发展对话，5700多人参与讨论。对话会上收集的反馈将整理成白皮书，并在明年初提呈给国会。

无偿看护是其中一个备受关注的课题，本地的非正式看护者中约六成是女性，男性占四成。

就此，李总理说：“无论男女，看护者都应该享有更多支持，一个直接的方式是增加经济援助。虽说多少钱都不足以弥补他们的付出，但是我们知道，若能得到一些额外的帮助，许多看护者会心存感激。”

卫生部于2019年推出居家看护津贴，低收入看护者每月可申请200元津贴来抵消看护费用，至今有3万4000人受益。

总理透露，卫生部正在研究如何改进这项计划，以便为特定群体提供更多援助，以及探讨给予看护者不同喘息看护（respite care）的选项。

在保护女性方面，家庭暴力工作小组将在近期内公布检讨报告。总理提到，报告中涵盖的一些建议包括为家暴受害者提供即时的援助、避免暴行一再发生，以及提高人们的意识，通过一些蛛丝马迹尽早发现家暴案例。

今天有约180人参与了线上闭幕式，包括参与这次对话会的公众、组织和企业代表等。

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