本地首个旅游团下周二飞德国 下个月有至少三团确定出发

（早报讯）盼了约18个月，旅行社终于能带团出国，旅客终于能到海外透透气。疫苗接种者旅游走廊计划本月初开启后，本地首个旅行团将在下个星期二出发到德国玩12天，下个月则有至少三个旅行团已确定出发。

欧美假期董事黄耀雄接受《联合早报》访问时说，下个星期二（21日）出发的旅行团有六名旅客，一名导游和一名职员。“等了约一年半，终于能再次带团出国，一方面开心，因为终于看到一丝曙光，另一方面则步步为营，因疫情下带团，我们有很多东西需要重新学习，重新规划。”

他指出，即将出发的旅行团行程长12天，会先飞抵慕尼黑，最后从法兰克福返新。期间，酒店都是至少国际四星级，且尽管人数较少，旅行社依旧使用约40个座位的旅游大巴，确保旅客途中都能保持安全距离。

黄耀雄提到，疫情前，相同行程一般10天就可完成，这次拉长到12天，主要是要放慢旅游步骤，以及有更充足的时间应付任何突发情况。该团每人收费约4000元，含返新前的冠病检测费用。“这个价格会比以往贵了30％左右，主要是因为酒店升级，且成本因团员减少而增加。”

为保障旅客安全，欧美假期的领队会为旅客准备口罩、手部消毒液和独立耳机系统，也会准备自助抗原快速检测仪。若有旅客身体不适，领队会见状让所有人接受检测。旅行社在本地和德国当地都有人员待命，应付突发状况。领队也会建议团友避免更换巴士座位。

黄耀雄透露，下一团敲定下个月19日出发，目前已有10多人报名。11月和12月也共有九个出发日期，每个日期目前平均有三到五人报名。

新加坡本月8日启动疫苗接种者旅游走廊计划，从德国和文莱入境的旅客只要完成接种，不必履行居家通知，只须出发前48小时内、抵新时以及来新后的第三及第七天接受聚合酶链反应（PCR）拭子检测即可。

从新加坡出发的旅客到访德国时，已无须隔离。

超级旅游则推出了三个德国行程，介于12至13天，第一个团会在下个月23日出发，目前已有13人报名，由四个家庭组成。总裁黄钰祥说，疫情前，旅客一般会在同个行程同游德国、瑞士和法国，以蜻蜓点水的方式到访著名地点，旅行社如今则配合疫苗接种者旅游走廊计划，推出德国深度游。

他提到，政府宣布以上计划以来，旅行社就接到240个询问，表示有意到德国游玩。11月和12月的询问度较高，这两个月共有八个出发日期，目前每个日期平均有六到八人报名。

黄钰祥提到，为安全起见，除了返新前须接受强制冠病检测，旅行社也要求旅客在旅途的第三和第八天使用自助抗原快速检测仪做检测。检测仪由旅行社提供。在到访著名景点时，旅行社会安排团员在景点刚开门时或闭馆前一小时前去，以避开人潮。在旅巴上，团员须隔一排就坐，保持一米安全距离。

他透露，顾客早前若为了其他行程放了订金，之后没有收回，都能以优惠价订购德国团。但整体而言，目前的德国配套会比疫情前贵400元至600元。“欧洲很多酒店都还没重开，有营业的酒店则涨价，涨幅约20％至25％。加上旅客现在都飞新航，行程也多了不少付费景点，配套价格因此有所调高。”

曾兄弟旅行社高级市场通讯经理黄正平说，旅行社的第一团会在下个月11日出发到德国。旅行社也规划好下个月至明年3月的出发日期。“顾客反应热烈，10月至12月旅行团的需求和预定不断增加。”

大通旅游市场与公关部经理卓琼华说，过去前往欧洲的旅行团一般要至少20人才成团，有时每团人数可多达40多人。如今，旅行社缩小了旅行团，只要满15个人就能成团。旅行社本月初开始售卖德国旅游配套，首个出发日期为下个月9日，目前已有六人报名。

她也提到，以往出发前，领队会为让团员聚集起来做简报，但现在改用电话或线上会议进行，除非顾客特别要求，公司才安排一对一的会面。