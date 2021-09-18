考生指N水准英语听力考试录音不清楚 考评局：不会重考

（早报讯）有考生指N水准英语听力考试的录音音质差，无法听清楚录音内容，在网上请愿要求重考。对此，新加坡考试与评鉴局说，当局不会让学生重考。

新加坡考试与评鉴局（SEAB）发言人今天（9月18日）回复《联合早报》的询问时说，当局对N水准英语听力考试的录音音质和朗诵者口音的相关反馈知情。

N水准英语听力考试在星期一（9月13日）举行。有网民在Change.org平台发起请愿，指听力考试的录音模糊，导致学生听不清楚录音内容，希望能够重考。目前已有超过1400人签署请愿书。

考评局发言人说，为配合考试的安全管理措施，当局建议学校打开课室的窗户并开启风扇以确保空气流通。因环境因素如下雨、路道施工、风扇运转的声音等，可能会影响听力考试的录音。发言人也说，学生可以在必要时，要求提高录音的音量，或是重播录音片段。

针对有考生反馈，在录音片段中，朗诵者的口音难以理解，发言人指出，今年N水准英语听力考试的朗诵者和过去几年的一样，他们都是说国际通用英语的新加坡人。

“这些录音都是按照技术标准录下的，考评局和教育部的专家小组也进行一系列的检查，确保录音符合Ｎ水准英语的教学大纲和学习成果。”

发言人也说，在所有会考听力考试中所使用的词语，都是考生能够掌握的。

发言人说：“我们向考生保证，当局有适当的程序，确保大家都会获得公平的评估。”