新加坡心脏基金举办预防高血压线上课程

（早报讯）配合全国心脏周与2021年世界心脏日，新加坡心脏基金将举办预防高血压的线上课程，并派发免费的血压测量仪给参加课程的500户家庭。

新加坡心脏基金今天（9月18日）发布文告说，名为“打倒高血压”（Down with Hypertension）的课程由营养师讲课，重点讲解摄取过多盐分如何导致高血压。

公众可学习如何辨认每一餐里的盐分来源，如调味料及备料时加入的盐和酱料，以便购买较健康的食材，或在外用餐时吃得更健康。

这个为时一小时的课程将在Zoom视讯平台上举行，共有两场，明天是以英语讲解的第一场，下个月2日则是以马来语讲解的第二场。

新加坡心脏基金引述全国健康数据说，高血压病例中，马来族占多数，他们的心脏病发病率最高，慢性疾病检查率最低，因此马来语课程会融入与马来族有关的元素。

高血压与心血管疾病有关。根据新加坡心脏基金提供的数据，2017年至2020年，新加坡患有高血压的人越来越多。在30岁至69岁的群体中，约四分之一有高血压。

去年的死亡案例中，有三分之一死于心血管疾病。

新加坡心脏基金在文告中说：“高血压没有症状，病患通常等到心脏病暴发或中风后才发现血压高升，因此喻为无声的杀手。”

它表示，改变生活习惯，积极测量血压，可以预防或尽早发现高血压，降低出现严重并发症的风险。