因检测人员确诊须自我隔离 唐振辉检测结果为阴性

（早报讯）因曾替自己进行冠病检测的医护人员确诊而须自我隔离的文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉，今天接受聚合酶链式反应（PCR）检测，结果呈阴性。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉昨天（9月17日）在线上出席“艺术赞助奖”（Patron of the Arts）颁奖礼时说，他在东京残奥会结束回国后接受了冠病检测，而替自己进行检测的医护人员确诊冠病，因此他必须自我隔离，无法到现场致辞和颁奖。

唐振辉今天通过面簿贴文报平安，表示自己目前的身体状况良好。他在文中对许多朋友和民众的问候和关心表示感激，并为无法亲自一一回复致歉。

“我自从得知自己可能和病毒有所接触后，便接受了一系列的PCR和抗原快速检测（ART），除了所须的检测以外，我也自行进行检测。我今天也接受了PCR检测，所有的检测结果为阴性。”

唐振辉也在贴文中笑说，自上学以来，自己许多考试成绩都是不理想（negative）的，“但在这一情况下，阴性却是正面的消息”。