王乙康：医院急诊部和普通病房开始面对压力

（早报讯）我国医院加护病房目前尚能应付冠病疫情，但急诊部和普通病房开始面对压力。

卫生部长王乙康今早在面簿贴文说，我们不能让医院和护理人员负担过重，“这也是卫生部现有的最大挑战，但我们会竭力解决。”

王乙康说，卫生部本周发出的重要数据，显示超过98%染疫者没有出现症状或只出现轻微症状，而且持续同样情况直到康复。

当局因此鼓励较年轻且完成接种的人居家休养，以及让病患进入社区护理设施而不是医院，并且在接下来一周设立更多的社区护理设施。

“这样一来，医院的病床和急诊服务可让给最需要的人。我国医院的加护病房目前尚可应付，但急诊部和普通病房已开始出现压力。我们不能让医院和护理人员过度负荷。”

卫生部昨晚的文告也提到，最近一些公共医院急诊部的轻微急性呼吸道感染病患人数大增。当局呼吁这类轻症病患不要涌到医院急诊部，而是前往拭子检测计划（简称SASH）诊所求医。

王乙康也指出，根据今年5月1日至9月16日期间确诊的本地病例数据，影响病患是否患上重症或死亡的因素包括他们的年龄、接种状态，以及是否有其他合并症（co-morbidities）。

在上述期间，本地没有70岁以下已接种疫苗的病患需要重症护理或死于冠病。

王乙康说，70岁以上完成接种者一旦染疫，患上重症的风险要比起30多岁未接种者来得低（0.38%对比0.84%)）。

同样的，80岁以上完成接种者一旦染疫，患上重症的风险要比起50岁以上未接种者来得低(1.79%对比1.94%)。

另一方面，未接种老人如果染疫，患上重症的风险显著提高。以80岁以上老人来看，其风险有15%。

“如果大部分国人没接种，我们的医疗系统现在就会不胜负荷。”