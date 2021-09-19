全国肾脏基金会新设洗肾中心 可为162病患提供治疗

（早报讯）我国每天平均有五到六人患上肾衰竭，须进行洗肾治疗或器官移植。全国肾脏基金会在女皇镇新设立的洗肾中心，能为最多162名洗肾病人进行治疗，同时参与线上正念静坐支援小组，提振心理健康。

教育部长陈振声今天（9月19日）在中心的开幕仪式上说，患上肾衰竭的新加坡人从2010年的1448人增加38%，到2018年的2009人。

面对老龄化社会，陈振声强调疾病预防的重要性，这包括推广健康的生活和习惯。“我们如今的生活方式，会导致未来的洗肾病人数量增加。现在的问题在于，我们该如何减缓增长速度，以把更多资源投入于现有洗肾病患的管理上。”

陈振声也是丹戎巴葛集选区议员，他同时肯定了宗教组织三皇五帝、全国肾脏基金会（简称NKF）和旗下员工，在有限资源下，为社区不断做出的贡献。“在这个寒冷的雨天，这让我感到非常温暖。”

位于史达拉摩道第55座组屋的新洗肾中心，可容纳27台洗肾机。自去年2月投入运作，已有92名病人到这里接受治疗和护理。

这是宗教组织三皇五帝及其信徒所赞助的第四家洗肾中心，捐赠130万元。三皇五帝名誉主席李永木今天也宣布，将投入多200万元赞助另一家洗肾中心，让更多病人受惠。

另一方面，为了提升病人应对压力的能力，NKF整合护理专业团队也构思和制定了首个正念静坐支援小组。

NKF主席蓝道义说：“疫情导致我们缺乏定期的实体互动，在这个情况下，我们更需要去接触可能面临跟社会隔离和孤独的病人，通过持续的联系让他们保持身心健康。”

这个每两周举办一次的线上活动，由NKF的心理学家和医疗社工执行，中心病患和护士参与。参与者可以通过小组活动分享自己的恐惧和感想，聆听他人的心声，并在这个富有挑战性的时期，给予对方支持和动力。

接下来，NKF也计划将正念静坐支援小组的活动扩展到所有旗下的洗肾中心。