华助会个案管理援助对象今年预计增加至1000多户家庭

（早报讯）冠病疫情期间求助者增加，华社自助理事会以个案管理方式提供援助的对象从疫情前的每年700户家庭增加至去年的900户，今年预计会进一步增至1000多户。

华助会今早（9月19日）在大巴窑公园举办“幸福一家植树乐”活动。这是华助会首次与国家公园局合办这场活动，除了让受惠于华助会援助计划的家庭增进家庭凝聚力，也让他们有机会为公园局的“百万树木运动“献出一份力。

因为疫情缘故，植树活动分三天展开。三天活动预计会有45户家庭参与，在大巴窑、马西岭和乌鲁班丹公园种下约120棵树。

交通部高级政务部长徐芳达今早与参与植树活动。也是华助会董事会成员的徐芳达接受媒体访问时说，华助会为弱势家庭提供的帮助如同照顾树木，需要长时间以不同的方式协助他们克服种种挑战与困难，慢慢改善他们的生活。

为了提供更针对性的援助，华助会以个案管理的方式，根据不同家庭的需要量身定制他们的援助配套。“这包括孩子上学的费用，疫情期间一些家长的工作也受影响，我们就与全国职工总会就业与培训中心（e2i）合作提供培训，让他们在换工作时能更加顺利。”

徐芳达也说，疫情期间求助者增加，今年接受个案管理援助的对象预计会增加至1000多户家庭。“能不能帮助更多家庭，也要看我们有没有足够的资源，如果有的话我们当然很乐意扩大对弱势群体的帮助。”

育有一对儿女的谢玉桃（49岁，家庭主妇）今早和丈夫一同参与植树活动。她指出，由于丈夫平时忙着工作，自己则长期身体不好，因此有较少机会带孩子出去玩。

“如果一家人出去玩的话开销肯定也不小。很感谢华助会让我们一家四口能有机会出来共享天伦之乐，除了体验种树，疫情前我们还去过动物园和飞禽公园等地，孩子都玩得很开心。”