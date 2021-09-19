专家：冠病病例过千意料之中 一定人口数量染疫后病例自然减缓

（早报讯）本地单日新增冠病病例过千起，受访专家认为这在意料之中，并预计感染人数近期内还会继续攀升。不过，一旦一定的人口数量感染了冠病，增幅将放缓，我国也能进一步迈向与冠病共存的日子。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院副院长（全球卫生）许励扬副教授受《联合早报》询问时指出，卫生部长王乙康早前已在记者会上间接提到新增病例可能会在下来几周到几个月内增至3000多起，但无症状或轻症病患自行检测后无须通报当局，也意味着官方数据未来不能准确反映真正的感染人数。

“以高疫苗接种率的国家如丹麦为例，一旦一定的人口染疫后康复，所产生的自然免疫可进一步增强通过疫苗或先前感染带来的免疫力，确诊冠病人数也会开始减少。除非出现新变种病珠，可避开疫苗或先前感染所产生的免疫，否则染病人数将逐渐稳定，如其他地方性流行病。”

国大苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授则认为，近期发现越来越多新增病例，除了因有更多人在公共场所活动以致受感染，另一方面也基于公众和雇主也开始采用抗原快速检测（ART）来测冠病。一些快速检测呈阳性的人可能须接受聚合酶链式反应（PCR）检测，因此计入官方数据中。

但考虑到我国约10人当中就有八人已完成疫苗接种，而绝大部分的感染病患其实无症状或只出现轻微症状，张毅颖认为这不会对本地医疗体系造成太大问题。

“目前这个总病例的数据对评估本地疫情的严重性已不相关，重要的是，我们应留意医院内的情况并制定相关政策。”

苏瑞福公共卫生学院的全球卫生方案主任林方源副教授指出，下来几天至几周，减缓重症病例及维护医疗体系的能力是我国需要采取的两大措施。这包括减少社交活动，尤其针对弱势群体之间的社交活动，以及通过接种疫苗和追加剂减少重症病例等。

“延后择期手术（elective surgery）、增加远程医疗看诊、让冠病患者在家中休养—都有助维护医疗体系。”

据卫生部昨天的疫情文告，需要输氧和入住加护病房的重症病患增至123起，受访专家相信目前的医疗设施还能应付，但国大医院传染病科高级顾问医生戴尔·弗斯尔（Dale Fisher）教授也提及，未接种病患染病后出现重症并逐渐压倒医疗体系也是个很大的担忧。

张毅颖强调，目前最重要的是观察需要住院治疗的病患特征，了解如何减缓住院风险较高的冠病患者，而不是向全国实施一致性收紧措施。

他也提醒，虽然已接种疫苗者感染冠病后的重症和死亡风险较低，身体也会产生抗体，但不应刻意为了获取免疫而让民众染病。

“病毒每感染一个人，就有多一次机会变异。只要限制受感染的人数，就能把出现新变异毒株的可能性降低。”