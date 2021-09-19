承包商申诉：租到“坏货车”无法卸货 还被扣押金

运输承包商申诉，指租到“坏货车”无法卸货，车行“没修好”就让他取车，还扣下1800元押金，因此不满报警。

承包商唐巍（34岁）受访时表示，上个月13日向新民道的一间车行租下一辆小货车，签下一年合约。开了近一个月后，他又租了一辆大货车，取车时发现升降板故障，要求车行修理。

“后来，对方称已修好，让司机取车，司机送货时却发现升降板再次故障。我立即致电车行负责人，对方态度强硬称，没提供备用车辆，我只能临时通过朋友找其他货车，安排工作。”

唐巍指出，他负责每天给近10个超市送货，事故导致工作延误两天，目前还在统计损失。为此，他与车行闹翻，对方也收回了两辆车。

他表示，以前一直合作的车行没有多余货车，他才上网找了这家车行，结果碰上不愉快经历。

“我签合同前也没想到，我认为车行提供备用车辆是遇到紧急情况时的正常做法，以前的合作伙伴都这样解决燃眉之急，但该车行的处理方式让我无法接受。

他也指，车行仍扣着1800元押金，他要求退还，并给予说法。“我上周五去车行，但负责人不在，我也当场报警。”

车行负责人：对方要求修理太多处

记者联系上车行负责人，他表示，车并非“修不好”，而是对方要求修理的地方太多，该说法遭唐巍否认。

负责人也指对方弄坏一个车镜，根据规定，只要车租出，任何部件损失均由客户承担，他也坚持对方多用了两天小货车，因此有额外费用，加上车镜修理费，都需从押金中扣除，他只将剩余押金退还。

唐巍则坚称，多用两天是无稽之谈，车镜也并非自家司机弄坏，而是某天一早用车时发现已脱落。

双方也互指对方态度不佳，沟通时总以争吵收尾。