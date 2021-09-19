女皇大道莱道公园麦当劳将继续营业

（早报讯）原本即将在今年年底走入历史的女皇大道莱道公园麦当劳分店，在新加坡土地局的公开招标活动中成功获标，将会继续留在原址营业。

根据新加坡土地局网站，这家坐落在女皇大道莱道公园（Ridout Tea Garden）店面的公开招标活动，在5月19日上午11时已经结束。

共有14家业者竞标，麦当劳的新加坡许可商“汉堡包”（Hanbaobao）最后以每月4万元的租金价格成功获标。

这家面积为5万7400多平方英尺的店面，租约为三年，可再延长两次，每次分别为三年。

“汉堡包”每月4万元的租金出价，是14家业当中的第二高。出价最高的则是经营送餐服务平台Oddle的公司，标价为5万5000元。

据《海峡时报》早前报道，土地局发言人曾透露，对于竞标者的考量分两部分，其一是概念素质，另外也会考虑竞标价。

麦当劳答复《联合早报》询问时说：“我们很高兴能够在女皇大道莱道公园的麦当劳继续为老顾客和新顾客提供服务。在过去的32年里，这家具标志性的快餐厅能成为众多顾客记忆中的一部分，让我们感到十分荣幸。我们期待创造更多的回忆。”

道莱道公园的麦当劳分店于1989年开业，是这个美国快餐连锁店在本地其中一家历史最悠久的分店。麦当劳今年4月曾宣布，由于租约期满，女皇大道的麦当劳分行将在今年12月关闭，结束长达32年的营业。消息一经传出，不少新加坡人都对即将失去一个共同回忆表示惋惜。