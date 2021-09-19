黄循财：加护病房人数可能变化得非常快

（早报讯）尽管我国的疫苗接种率高，加护病房的重症病患目前只14人，但决不能掉以轻心，因为加护病房人数可能快速增加。

黄循财今晚（9月19日）在面簿发文说：“我们不能假定加护病房人数会持续保持低位，或加护病房收治能力不会受考验。在这方面，下来一两周将是关键，我们会关注疫情曲线以及医院和加护病房的整体情况。”

黄循财重申，疫苗确实能很好地预防重症，但不能提供百分之百的保护。卫生部数据显示，约0.2％的确诊病患有住进加护病房的风险，但黄循财指出这个数字会随时间改变。如果有更多年长者或未接种者染疫，需要加护病房治疗的确诊者比率会比0.2％高得多。

We’ve explained before that we are watching the ICU cases closely to ensure our hospital system is not... Posted by Lawrence Wong on Sunday, September 19, 2021

黄循财也吁请公众减少非必要的社交活动，尤其是年长者以及与年长者同住的人，以减缓病毒传播，保护自己和至亲。

“继续保持良好卫生，遵守安全管理措施，并且定期检测确保自己没有感染病毒，不会传给身边的人。”