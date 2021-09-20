卫生部设立社区升级护理设施 照顾患潜在疾病的年长冠病轻症病患

（早报讯）卫生部将设立新的社区升级护理设施，为病情稳定但患有其他潜在疾病，须接受密切观察的年长冠病轻症病患，提供较全面的临床护理。

根据卫生部昨晚（9月19日）的文告，这个新类别的社区升级护理设施（Stepped-Up Community Care Facility）将扩大本地医院的收治能力，让需要输氧和加护病房治疗的病患在医院接受护理。

卫生部说，由于这些年长确诊病患有一些潜在慢性疾病或共存病症如心脏、神经系统或呼吸系统疾病，或免疫反应减弱，而这些病症可能导致病情更容易恶化，因此须接受更密切的观察，以便及早发现病情恶化的迹象。小部分病情恶化的病患，将立即送返医院接受进一步治疗。

除了现有社区护理设施提供的护理服务，社区升级护理设施将具备足够的医疗资源和人手，以及医疗监测设备。住在疗养院的确诊病患若符合条件，也可优先入住社区升级护理设施，以免病毒在长期护理住院设施进一步传播。

卫生部正与兀兰医疗合作，把淡滨尼22街的职总保健合作社疗养院改造为首个社区升级护理设施，这个拥有250个床位的设施将在9月23日投入运作。原有的疗养院住户，将转移到其他职总保健合作社疗养院。

卫生部也将提升现有的一些社区护理设施，腾出部分床位作为社区升级护理设施。莱佛士医疗集团将改造位于新加坡博览中心的“会聚@樟宜”（Connect@Changi）社区护理设施，并在9月24日全面投入运作后，为这些年长轻症病患提供50个床位。

鉴于近日有更多确诊病患须送往社区护理设施，卫生部也把接送病患和入住设施的时间延长为全天候运作。当局吁请病患遵守获分配的接送时间，以确保他们能迅速载往社区护理设施。

卫生部也吁请轻症病患避免前往医院急诊部，转而到拭子检测计划（简称SASH）诊所求医。无症状病患则应继续在家休养，若感到不适，可通过远程看诊。