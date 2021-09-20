（早报讯）笼罩在冠病疫情可能升温的本地股市可能继续下滑，因为缺乏新资金流入而难有作为。

新加坡海峡时报指数上周五收报3071.23点，全周下滑27.57点或0.8％。

美国股市上周五全面收低，道琼斯工商指数下跌0.48％，纳斯达克指数和标普500指数各跌0.91％。

今天值得关注的股票如下：

1.凯德投资（CapitaLand Investment，简称CLI）今早9时起开始交易。已停牌的凯德集团（CapitaLand）明日除牌，集团日前实现重组及将投资管理平台及住宿业务整合为凯德投资，并在新加坡交易所上市。

截至今年6月底，凯德投资的房地产资产管理规模（AUM）达约1190亿元，其中超过80％分布于亚洲；通过六只上市房地产投资信托和商业信托，以及超过20个私募基金持有约830亿元的房地产基金管理规模（FUM）。

凯德投资通过基金管理、住宿管理和资金循环这三个协同驱动因素制定了可持续增长的路线图。

2.乐斯太平洋控股（Roxy-Pacific Holdings）大股东通过TKL & Family公司以每股0.485元，向乐斯太平洋控股其余股东提出先决条件自愿性收购献议（pre-conditional voluntary general offer），并有意将公司除牌私有化。

该收购价比乐斯太平洋控股在本月14日的闭市价高19.8％，以及比12个月交易量加权平均股价（VWAP）高37％。收购方为11人组成的财团，其中包括乐斯太平洋控股主席兼总裁张丰霖。

3.祥发控股（CFM）近期股价异常波动，自上周四（16日）起一路下挫，隔天进一步大跌12.09％至闭市时的0.189元，并接到新加坡交易所质询，公司今早回应时表示不清楚有任何未披露信息可解释股价的波动。

4.雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）以每合订证券0.983元，私下配售1亿5259万4100新合订证券。

5.ISOTeam以450万元全面脱售在Pure Group的股权，配合重组其商业室内设计业务的计划。