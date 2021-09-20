三托儿所 两小学 一所初院 有师生确诊冠病

（早报讯）截至今天（9月20日）上午，本地再有至少三所学前教育中心、两所小学和一所初级学院出现冠病确诊病例。

位于大巴窑北第205座组屋底层的人民行动党社区基金会（PCF）Sparkletots学前教育中心有两名学生在隔离期间确诊冠病。

根据校方昨天发给家长的通知，这两名学生来自K2班级和幼儿班N1，他们最近一次到学校分别是在本月9日和13日，当时的体温检测正常。

学前教育中心将从今天起至22日关闭，进行彻底清洗和消毒工作，也追踪密切接触者。所有教职员将接受抗原快速检测，检测结果呈阴性者才可允许返回办公。

榜鹅水滨坊的职总优儿学府幼乐园（My First Skool）则有一名职员染病，她在本月18日最近一次到学校时未出现不适症状。学校将在今明两天关闭，以进行清洗和消毒工作。

另外，位于淡滨尼43街第433座的Genesis托儿所幼儿班N1的一名教师确诊，她最近一次到学校是在本月13日，当时身体状况良好。与她有过密切接触的教职员和学生将放缺席假。托儿所已在过去两天进行消毒工作，今天恢复运作，其他职员也已通过了抗原快速检测。

小学方面，伊丽莎白公主小学有一名小四生染疫，这名学生最近一次回校是在上周四（16日），与确诊学生有过密切接触的教师和学生已放缺席假。

校园昨天已完成清洗和消毒，除了接到隔离令和放缺席假等受影响的学生之外，其他学生今天照常回校上课。

培景小学（Punggol View Pri）也有一名学生确诊，这名学生在上周三（15日）回校时未出现不适。学生家中有人确诊冠病，与学生密切接触的师生已放缺席假。学校今天照常上课。

公教初级学院则出现近日第二起学生确诊病例，继日前一名高一生确诊后，一名高二生也染疫，这名学生最近一次回校是在本月16日。