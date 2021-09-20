SMRT上周五在环线巴耶利峇站进行防淹水应对演习

（早报讯）为加强员工预防地铁站发生淹水的应对能力，SMRT地铁有限公司上周五在地铁环线巴耶利峇站展开防范淹水应对演习。

SMRT地铁有限公司今天（9月20日）发布文告说，该公司上周五（9月17日）在地铁环线巴耶利峇站就一系列防范淹水应对措施，进行两小时的动员演习。演习的目的是要加强SMRT员工的培训，提高他们预防地铁站发生淹水的应对能力。

演习项目包括通过公用事业局的水位监测系统监督淹水风险、启动淹水分级应对方案，以及安全和及时地在地铁站入口处设置挡水栅栏。

SMRT地铁有限公司总裁蓝晓开对演习顺利进行表示欣慰。

他指出，SMRT地铁有限公司各个团队，包括控制中心、地铁站运作，以及维修运作中心等，进行了良好的协调，并快速地执行各自的任务，以应对地铁站淹水的模拟情景。“我们会继续加强员工的培训，定期确保动员程序和防范淹水系统维持顺畅。一旦有需要，我们立即可以应付不同且具挑战性的状况。”

陆路交通管理局、公共交通保安指挥处（Public Transport Security Command），以及民防部队也派人员前来进行观察。

SMRT员工一年两次进行铁站淹水应对演习。SMRT表示会继续同相关部门合作，检讨如何在气候变化的情况下确保防范淹水措施的有效性。

交通部长易华仁日前通过书面答复议员提问时透露，由于气候变化将带来更频繁和更强的暴雨，陆路交通管理局和公用局目前正在检讨地铁站和车厂的水患风险，而初步评估显示，地铁站现有的防洪水平足以抵御更强的降雨，当局正进行实地检查，预计完整的研究会在明年第三季前完成。