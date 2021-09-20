王瑞杰：疫情后要越战越勇 科学与科技是关键

（早报讯）世界要在冠病疫情后越战越勇，科学与科技扮演了关键角色。新加坡能成为研究与创新的国际枢纽，重要的原因是我国对新点子保持开放，以及在国内外与学术、私人领域和政府的深度合作。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰今天（9月20日）在南洋理工大学主办的新加坡研究员环球峰会上致辞时说：“这种合作精神是我们系统的优势，也是我们要持续培养的素质。”

政府去年12月宣布将在未来五年投入250亿元，透过“研究、创新与企业2025计划”（Research Innovation and Enterprise 2025，简称RIE2025）持续强化和深化我国的创新与研发能力。

在这笔250亿元的预算中，有三分之一将用以支持基础科学研究，吸引更多国际顶尖人才加入。高达65亿元将用于扩大四个对我国具有战略意义的重点研究领域。37.5亿元将留给“白色空间”（white space），用途不定，好让政府有余裕，能配合科学和科技发展，随时进行必要投资。

也是国立研究基金会主席的王瑞杰说，从国家预算而言，拨给RIE2025计划的资金显著，但对比全球对研究与发展的投资而言，这笔数额较小。新加坡能有不凡的表现是借助我国在国内外跨学术界、私人领域和政府的合作优势。

他说，冠病疫情显示问题都相互关联，挑战不会只局限于单一学科，因此迈向更多跨学科的研究很重要。

王瑞杰也提到，学术和业界之间的密切联系也让更多研究发现发展成行业应用。新加坡会继续发展本地的起步公司生态系统，培养本地起步公司和衍生公司，协助实践好点子。