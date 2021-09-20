大巴窑8巷巴刹熟食中心今重开 摊贩完成ART检测

（早报讯）已被列为冠病感染群的大巴窑8巷第210座巴刹和熟食中心今天重开，只有约两成的熟食摊位恢复营业，重开前摊贩们都先通过了抗原快速检测。

大巴窑8巷巴刹与熟食中心上周五（17日）起关闭三天进行清洁与消毒工作，根据卫生部昨晚发布的文告，截至昨天中午，这个巴刹与熟食中心目前有41人染病，其中24人是巴刹员工，其余17人是病患家属，该中心的所有员工都将接受冠病检测。

据了解，今日重开前，所有小贩和摊位助手都已完成自助抗原快速检测（简称ART），检测结果呈阴性者才可正常营业，他们明天将进一步接受聚合酶链式反应（PCR）检测。

记者今早约10时30分走访观察发现，80个熟食摊位有16摊营业，临近午餐时段则增至26个摊位开档。

恰逢星期一 巴刹仅有不到十个档口营业

巴刹则因恰逢星期一，77个摊位仅有售卖服装、饼干以及鲜花的9个档口营业。

自2010年起就在此售卖饼干的张健兴（54岁）受访时说，他全家都已经做了抗原快速检测，明天国家环境局会安排进行PCR检测。

张健兴说：“今天日子比较特殊，明天是农历十五又是中秋节，初一十五都会比较多人，会有很多老顾客来买东西，所以今天一定要来开店的。”

他同时也乐观地表示，这里处于大巴窑中心地带，人流量比较大，以往整个熟食中心人多的时候一座难求。他相信，经过了三天彻底清洗消毒，再过三五天之后这里就会恢复往日的客流量。

卖面的陈姓摊主（40岁）也说，以往的周一也不会因人潮较少而休息，因此重开后便回来营业，虽然会适量减少食材，但基本生活和工作如常。

他说：“政府叫我们照常生活与冠病共存，我照常生活就是不管有没有顾客都得开档。我们都已经打了疫苗做了检测，所以不会特别担心。”

负责管理该中心碗盘归还工作的高国文（61岁）表示，除了两位接到隔离令的员工外，尚有早班和晚班各五名员工负责收碗盘、擦桌子等清理工作。

上午前来光顾的人潮稀疏，食客丁有冲（50岁，送货员）说：“我就住在附近，之前有看到说前几天在清洗消毒，知道今天重开，因为在附近做工，所以就过来吃午餐，比较方便。”

据《联合早报》早前报道，好些摊贩怀疑是到大巴窑东夜间蔬菜批发市场进货时受感染的。环境局与小贩商联会和碧山—大巴窑市镇会商讨后，把原定在本月进行的大扫除提前到17日至19日进行。

卫生部明后两天为摊贩和工作人员进行冠病检测

环境局发言人今天受询时说，市镇会人员已在环境局的监督下，对巴刹与熟食中心进行彻底清洗和消毒，下来每天也会进行例常清洗。

发言人也说，在中心关闭期间，当局已要求摊贩和工作人员留意自己的健康状况，并进行抗原快速检测。卫生部将在明后两天（21日和22日）为摊贩和工作人员进行PCR检测，以辅助原有每七天进行的强制快速简易检测（Fast and Easy Test，简称FET）。

此外，环境局、市镇会和小贩商联会也提醒摊贩和工作人员要戴好口罩，注意个人卫生，以及出入要进行SafeEntry登记。