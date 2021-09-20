“无形口罩” 防牙科治疗时气溶胶飞散 降低冠病感染风险

（早报讯）许多牙科治疗如高速钻孔和清除牙结石等所产生的气溶胶，会随着空气扩散而沾染牙医以及牙医助理身上和面罩上，使得他们暴露于冠病病毒的交叉感染风险。

新加坡国立牙科中心（National Dental Centre Singapore，简称NDCS）研究员研发新装置，能在求诊者面部上方吹起高速气流，因此形成一层空气屏障，将牙科治疗过程中产生的气溶胶与牙医隔开，就如为求诊患者戴上一个“无形口罩”。

名为Aeroshield的发明是由新加坡国立牙科研究所董事、临床副教授吴美珍与团队自去年5月开始发明。

吴美珍说，新设备的灵感来自于现有的风幕机（air curtain），风幕机经常用于购物商场的入口处，是通过高速气流形成一面“无形门帘“的空气净化设备。

“我们出门都必须戴口罩，然而来看牙医的人明显不能戴口罩。因此，我们希望研发一个设备，能让求诊者仍戴着无形的口罩，在牙科治疗过程中形成一个屏障，将产生的气溶胶与牙科人员隔离开来。”

通过实验，团队发现牙医被气溶胶沾染的最严重部位，往往在胸部和右臂，甚至牙科助理面罩的内部表面。不过，使用Aeroshield之后，牙医面罩上方的内部表面所沾染的气溶胶减少约三倍，牙科助手面罩顶部和底部的内部表面所沾染的气溶胶也减少约五倍。

吴美珍说，现有防止气溶胶沾染牙医的设备体型较大，也妨碍牙医进行较精细的牙科治疗。

Aeroshield设备则小巧轻便，也易于安装和操作，牙医可直接将它安装在牙科椅子的头枕上，并将连接椅子现有的空气压缩机，不需要对现有的诊室进行修改。

Aeroshield将会在明年开始进行试用，并会逐步推广至国立牙科中心以及新加坡保健服务集团综合诊疗所 。试点测试完成后，团队计划与合适的公司合作，计划在明年下半年将该产品商业化。