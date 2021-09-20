900多名旅客通过疫苗接种者旅游走廊计划来新

（早报讯）至今已有900多名旅客通过疫苗接种者旅游走廊计划入境新加坡，其中一人抵新时的冠病检测呈阳性，随后被隔离。我国正在探讨在几个月内将这项计划扩大至其他国家和地区。

新加坡在本月8日推出疫苗接种者旅游走廊计划，从德国和文莱入境我国者，只要已完成接种就不必履行居家通知，而是以更频密的检测取代。这项计划适用于任何形式的旅游，但旅客只能搭乘专属的接种者旅游走廊航班。

交通部长易华仁今午（9月20日）在交通部成立20周年活动上致辞时指出，这项计划推出首两周已有超过900名旅客顺利来新，所有人也遵守检测要求。他之后接受媒体访问时说，其中一名旅客在抵新时的冠病检测结果呈阳性，随后立即被隔离。

另有数个国家和地区对与新加坡启动接种者旅游走廊表示兴趣。易华仁指出，我国正积极探讨在下来几个星期或几个月扩大这项计划。

他说：“全球航空旅游回归正常可能还需要一些时间，不过我们会竭尽所能，让樟宜机场繁荣起来，新加坡航空也能再次展翅高飞。”

易华仁在活动上阐述交通部在过去20年所付出的努力，并勾勒当局在下来20年的愿景。

他指出，交通部的首要任务是保持连接性，尤其是在面临冠病疫情和气候变化这两大挑战，要确保我国交通系统和基础设施即可靠又坚韧，并已为未来做好准备。

易华仁也在今午的活动颁发感谢信和超市礼券给交通部前线人员代表。600多名司机、交通协调员和保安人员等前线人员自去年3月起参与交通部领导的居家通知前线工作，负责将旅客从海陆空关卡安全载到履行居家通知的设施。