（早报讯）美国纽约隔夜股市挫跌，亚洲股市周二（21日）开市料将进一步走低，中国对房地产行业举债的限制和中国恒大集团3000亿美元债务危机外溢，继续受投资者关注。美国纽约股市周一挫，标普500指数跌75.26点或1.70％，道琼斯指数跌614.41点或1.78％，纳斯达克数则跌330.06点或2.19％。美国三大股指的期货目前微幅涨跌，亚太股市的股指期货则多数下跌。刚开市的悉尼股市已挫跌0.82％。

本地方面，海峡时报指数昨日（20日）下跌29.50点或0.96％，闭市报3041.73点。

周二可关注股票：

1.翱兰国际（Olam International）昨日闭市后透露，从中期来看，将分拆上市的翱兰食品原料（Olam Food Ingredients，简称OFI）的年销量增长为低至中个位数，而税前盈利增长为中至高个位数。

翱兰国际昨日股价跌1.88％，闭市报1.57元。

2.报业控股房地产投资信托（SPH REIT）昨天起被纳入富时／欧洲公共房地产协会／美国房地产投资信托全球发达指数（FTSE EPRA Nareit Global Developed Index）。

报业控股房地产投资信托昨日跌2.13％，收报0.92元。

3.珍宝餐饮集团（Jumbo Group）昨日闭市后透露，它在北京环球度假区的珍宝海鲜餐馆昨日开幕。这是该集团在北京的第二间以及在中国的第八间珍宝海鲜餐馆，使它在亚洲各地的珍宝海鲜餐馆增至17间。这间新餐馆设于环球城市大道大厦（Universal CityWalk complex），楼面1026平方米，有室内座位229个，另有两件厢房和36个户外座位。

珍宝餐饮集团昨日股价跌1.67％，闭市报0.295元。

4.Aspen集团昨日闭市后透露，它的子公司Aspen Glove Sdn. Bhd.已获得美国食品与药物管理局（US Food and Drug Administration）批准，可在美国销售“Aspen Glove”品牌手套以及代工生产给第三方供在美国市场销售。

Aspen集团昨日股价涨0.94％，闭市报0.108元。

5.三吉集团（Miyoshi）昨晚宣布签署框架协议，将分批私下发售总计2亿5000万股新股给私募股权基金Sycamore Equity Fund SP，每股售价是公司发出认购通知当天的加权平均股价的90％。公司昨日已发出第一个认购通知，发售价是每股2.7分，总共1852万股或50万元，占扩大后股本的3.0％。

三吉集团昨日股价跌3.23％，闭市报3分。

6.谢美丽控股（Mary Chia）昨日闭市后透露对新交所询问的答复。它答复时透露，导致审计师给予集团2021财报“保留意见”（qualified opinion）的39万8000元销售和56万元贸易应收账项，是涉及子公司Starting Line Trading的两大客户——HK Leading International Logistics Services Ltd以及Sin Ann Trading & Logistics Ltd。子公司打算开拓香港—中国市场，虽然有意继续与这两家香港客户交易，但目前正避免继续销售给它们，直至控制获得改善以及围绕有关交易的文件有着落。而鉴于冠病疫情的旅行限制，公司正在评估进一步开拓香港—中国市场的可行性。

谢美丽控股昨日股价持平于5.1分。