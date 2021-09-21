逾9亿元雇佣补贴下周四起发放

（早报讯）超过4万3900名雇主从下个星期四（30日）起将收到政府发放的新一轮雇佣补贴，补贴总额超过9亿元。估计会有超过57万名在职本地员工受益。

所有在今年4月至7月期间按时为员工缴交公积金的雇主，将符合这一轮发放活动。

财政部与税务局今天（9月21日）发布联合文告说，连同这轮的发放，去年2月团结预算案（Unity Budget）推出的雇佣补贴计划，至今发放超过276亿元。

本轮补贴旨在减轻雇主今年4月至7月的薪金成本，比过去涵盖三个月工资的补贴多，以为受旷日持久危机影响的公司提供资金流动支援。每名本地员工薪金中的首4600元可获高达60%的补贴，依行业领域、月份和日期而异。

符合补贴资格的雇主将在本月较迟时候接到信件通知，他们也能上政府税务网站（MyTax Portal）查看电子信件。

在本月24日或以前注册使用企业版PayNow，或与税务局有财路安排的雇主，将从本月30日起陆续收到补贴，其他雇主则从10月15日起收到支票。

为确保雇主不滥用计划，500名雇主将无法按时收到本轮雇佣补贴。他们须先自行检查并提呈文件证明他们符合相关条件，待税务局确认并核实资料后，雇主才能获得补贴。审查过程中，若发现问题，税务局将相应调整或拒绝发放雇佣补贴。

税务局和财政部提醒，滥用雇佣补贴计划的惩罚非常严厉。违例者除了补贴会被没收，也可能在刑事法典第420条文下被控，一旦罪名成立，可面对最长10年监禁与罚款。