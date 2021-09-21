大士厂房爆炸案员工供证：全身近六成烧伤 至今仍有后遗症

（早报讯）大士厂房致命爆炸案听证会，其中一名受伤员工今早供证表示，爆炸导致自己全身58％烧伤，只能爬着逃出工厂，送院后昏迷3天，至今还有后遗症，皮肤又紧又痒，视力受损，外出还要戴太阳眼镜。

《新明日报》昨日报道，位于大士11道第32E座的Stars Engrg公司厂房，在今年2月24日11时20分左右发生化学爆炸事件，造成3死7伤。

人力部事后在工作场所安全与卫生法令下委任调查委员会对该事故进行彻查。

今早供证是其中一名受伤员工莫赫迪（22岁），案发时在工厂的组装台整理货物。

政府律师在庭上念出莫赫迪的口供，莫赫迪表示案发时听见震耳的爆炸声，一股热空气将他推倒在地。莫赫迪发现自己在起火，整件上衣被烧掉。他爬着逃出工厂大门，到旁边的草地避难，当时有好几名在附近工作的好心人，往他及其他受伤的同事身上泼水。

莫赫迪也说，他被送院急救，昏迷3天后才清醒，全身58％烧伤，伤疤不能痊愈，至今还需到医院复诊。

他表示，意外导致后遗症，烧伤的部位还会感觉疼痛，皮肤又痒又紧，无法完全把手举到超过头部的高度。另外，他的手指没以前灵活和有力，右手食指以及左手4根手指不能完全关紧，眼睛也比以前干燥，视力受损，眼前一片模糊，出门还要戴墨镜。