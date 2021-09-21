新加坡首个失智症资源网站正式发布

（早报讯）今天是世界阿尔茨海默病日，新加坡失智症机构与护联中心推出本地首个关于失智症的资源网站。

该网站名为DementiaHub.SG，旨在提升人们对失智症的认识，帮助失智症患者、家属、护理人员等获得最新、最全面的可靠信息，提高失智症患者的生活质量，改善他们的处境。

护联中心总裁陈光杰说：“本地60岁以上的老年人当中，有约8万6000人，即十分之一的人患有失智症。到了2030年这一数字可能会增至13万人甚至更多。”

新加坡失智症机构（Dementia Singapore）总裁符祥明说：“在确诊为失智症后，患者及家属通常会急着寻找有关该病情的信息。这些信息通常来自本地和其他国家的一些网站，但并不是所有的信息来源都可靠、经过核证或与新加坡本土病情相关的。”

符祥明表示，希望DementiaHub.SG网站能填补这一空白，为患者与他们的家属，以及护理人员等相关业界人士，提供一个可以方便获取失智症信息的可靠平台。

该网站包含了失智症症状管理、产品与支持服务、自我护理等方面的文章，护联中心还提供了护理技巧、饮食锻炼建议的相关视频。

陈光杰说：“我们希望这个网站既能够为失智症患者及护理人员提供支援，也能鼓励社区和企业更深入地了解失智症，专业护理人员也可以通过网站的资源提高相关知识与能力。”

目前网站部分内容已支持多种语言浏览，未来将进一步提供四种官方语言的内容，以服务于不同用户的阅读需求。

更多详情请参阅www.dementiahub.sg。