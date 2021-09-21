涉与老板同事共谋骗津贴 托儿所女职员罚6000元

53岁托儿所女职员被指与同事和女老板共谋欺骗幼儿教育署4800元津贴，今早（9月21日）被判罚款6000元。

被告是拉婕斯瓦力（53岁），案发时她是Faith Educare托儿所的职员。被告一共面对八项控状，控方以两项欺骗罪名提控，余项由法官下判时纳入考量。

据早前报道，被告与Faith Educare托儿所前董事陈宝珠（53岁）及职员花蒂玛（42岁），共谋欺骗幼培署发放4800元的托儿服务津贴，因此被控上法庭。

托儿服务津贴主要针对低收入家庭，幼培署会直接向通过申请的幼儿园发放津贴，以减轻家长的经济负担。

庭上揭露，陈宝珠在2015年至2016年1月，指示被告和花蒂玛为一些已报名，但还未开始上托儿所的孩子申请津贴。

三人过后通过申报“幽灵学童”的方式，前后骗取4800元津贴。幼培署在2016年8月31日发现托儿所递交的申请不妥而通报警方，从而揭发这起案件。

据早前报道，陈宝珠今年7月已经被判罚款1万零500元。

法官下判前指出，被告欺骗的是政府部门，这可能会影响所有托儿所，让家长申请津贴时得填写更多表格。庭上透露，被告曾担任几家托儿所的校长。法官因此指出，被告在幼教业，理应知道教导小孩子诚信的重要，可惜她似乎欠缺诚信。

庭上也揭露，被告虽欺骗幼培署，但她并没从中受益。法官最后判她罚款6000元。（人名译音）