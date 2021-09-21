教育部下来五年拨出4亿5700万元 支持社会科学与人文研究工作

（早报讯）教育部将在接下来五年拨出4亿5700万元资助社会科学研究理事会的计划，包括社会科学专题研究津贴，以推动本地社会科学与人文研究工作。

这笔拨款比上一轮为财政年2015至2020年投入的3亿5000万元多约三成，理事会将用来提供社会科学专题研究津贴等计划。

接下来，教育部与社会科学研究理事会（简称SSRC）也将推出新的研究生奖学金，针对在海外念博士学位或做博士后研究的新加坡人，支持他们与本地大学展开研究。

教育部长陈振声今天在新加坡研究员环球峰会闭幕致辞时透露这项计划。他指出，社会科学研究理事会研究生奖学金（SSRC Graduate Research Fellowship）将支持那些勇于走出国门开创研究事业的新加坡人，与本地研究人员协作。

获颁研究生奖学金的博士后研究生可得到最多两万元，在念博士学位的可获得最多一万元的研究资金，为期两年。

研究生奖学金明年初开放申请，申请者届时可上南洋理工大学、新加坡国立大学、新加坡管理大学和新加坡科技设计大学的网站查看详情。

根据教育部文告，从2016年至2020年，社会科学研究理事会为37个研究项目提供社会科学专题研究津贴。课题广泛，围绕服务业生产力、低收入家庭和促进跨种族交流等。

这项研究津贴自2016年推出，为不同级别的研究项目提供介于10万元至1000万元的津贴。

理事会自2018年也推出社会科学与人文研究计划奖学金，过去三年有七名研究人员获得奖学金。奖学金面向在本地公立大学从事研究工作的新加坡人，他们在五年内可获最多100万元的研究资金。