疑参加社媒挑战 两名少年涉破坏公物受查

（早报讯）两名分别为14岁和15岁的少年疑为参加社交媒体上的偷窃挑战，涉及破坏政府财物，目前正接受警方调查。

警方今晚（9月21日）发文告指出，警方留意到网上流传贴文，显示有人为参加称作“devious licks”（意指“狡猾偷窃”）的挑战而拆除政府财物。

该社媒挑战号召学生破坏公物或偷取学校财物，并在社交媒体上分享自己的“战绩”。

警方接获两起相信与这个社媒挑战有关的举报。根据初步调查，警方在前天下午约5时16分接获第一起通报，照片显示一名少年拿着属于陆路交通管理局的加基武吉地铁站标牌。这张照片之后被上传至各个社媒平台。

警方展开调查并借助电眼画面，辨识15岁少年的身份，并从他的家中寻获标牌。该标牌原本是安装在通往加基武吉地铁站的有盖走道处。

至于第二起事件，警方是在前天晚上约9时40分接获通报，显示一名少年拿着属于国家环境局的标牌。该视频被上传至TikTok。

经过调查，警方确认了14岁少年的身份，他被指为拍摄视频，拆除惹兰宋格（Jalan Songket）一带固定在地上的标牌，拍完视频后再把它放回原位。

调查仍在进行中。根据破坏公物法令第三节，破坏公物者可被判监禁长达三年、罚款高达2000元，也可能面对三至八下鞭刑。