（早报讯）中国恒大集团债务危机阴影挥之不去，美国隔夜股市大幅下挫，本地股市却逆势上扬。新加坡海峡时报指数昨天涨21.47点或0.71％，闭市报3063.20点。

美国股市表现不一，纳斯达克指数上涨0.22％，道琼斯工商指数和标普500指数则分别下跌0.15％和0.08％。

今天值得关注的股票如下：

1.电信公司星和（StarHub）以1亿6280万元投资于MyRepublic在新加坡的宽带业务，将收购后者的50.1％股权。

这项交易将巩固和加强星和在新加坡宽带市场的地位，将它的市占率扩大至40％，并带来长期的业务增长。

星和将用内部现金资源完成这项结合股权和债务的交易，并预计在今年12月前完成。

2.胜科海事（Sembcorp Marine）今早宣布，淡马锡控股（Temasek Holdings）间接独资子公司Startree Investments发起强制性有条件现金收购献议（mandatory conditional general cash offer），以每股8分收购它尚未持有的股权。

胜科海事上周宣布，淡马锡控股（Temasek Holdings）将认购胜科海事15亿元附加股计划的49.3％份额，持股率从42.6％升至46.6％，这将触发强制性全面收购。

根据收购准则，任何持股30％至50％的控股股东在六个月内增持股权超过1％，就须提出强制性全面收购。

3.雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）已完成收购得克萨斯州的Wildwood Lubbock学生宿舍项目。这个永久地契房地产于2017年竣工，所有1005个床位在2021学年已全部租出。

4.中国之星食品集团（China Star Food Group）以每股2.4分或总额1200万元配售5亿股新股。完成配售后，集团估计取得1190万元净现金收益，有意用作满足间接独资子公司福建紫心生物薯业的缴足股份资本要求、未来扩大新加坡的业务以及营运资本。

5.豪利控股（Oxley Holdings）已完成脱售一幅土地的交易，扣除税务和交易成本，集团可得到大约9630万元收益。由于该资产没有未偿还的银行抵押贷款，交易净收益将能贡献集团的现金流。

6.杰纬特科技（Grand Venture Technology）表示昨天已向新加坡交易所申请从凯利板转到主板挂牌。