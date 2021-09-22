电板车和电动脚踏车理论测试 5元优惠价延长至年底

（早报讯）电动踏板车和电动脚踏车骑士理论测试的5元优惠价延长至今年底。

陆路交通管理局今天（9月22日）发面簿贴文说，由于配送服务需求较高，骑士反映希望有更多时间准备和通过活跃通勤理论测试。鉴于冠病疫情不断改变，且考虑到全国配送人员协会的反馈后，陆交局因此决定延长优惠测试费用。

只要在12月31日前报名参加理论测试的公众只须付5元，并有两次测试机会。之后报名参加测试者，则每次测试10元。

电动踏板车骑士可登陆go.gov.sg/register-mttescooter报名参加测试。电动脚踏车骑士则可登陆go.gov.sg/register-mttpab报名。有意现场进行测试的骑士可与陆交局联系，当局会按个别情况受理申请。

明年1月1日起，只有通过理论测试的电动踏板车和电动脚踏车骑士，才可获准在公共空间继续使用这些代步工具。这项措施将改善公众对活跃通勤条规、守则和安全骑行方式的意识，协助实现安全、可持续活跃通勤环境。

理论测试以四种官方语言进行。骑士须考获至少80％的得分才可通过测试，并获得一份数码证书，证书没有有效期限。

基于上述活跃通勤工具使用者的最低年龄限制，报名测试者必须满16岁。电板车使用者如果不满16岁，必须在成年人监督下才能骑行，负责监督的成年人也必须通过理论测试。

电动踏板车骑士理论测试包含30道选择题，须在30分钟内完成；电动脚踏车骑士理论测试则有40道选择题，40分钟内完成。